"Falsche Sicherheit" durch Coronavirus-Selbsttest: Darum raten Experten von davon ab

Habe ich nun das Coronavirus oder nicht? Viele Menschen stellen sich momentan die Frage, ob sie möglicherweise mit dem Virus infiziert sind und dies schlichtweg nicht merken oder der Ausbruch erst noch bevorsteht.

Bei welchen Symptomen eine genauere Überprüfung nötig ist, lesen Sie hier. Doch das Virus zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass es auch ohne Anzeichen von Symptomen übertragen werden kann. Obwohl bestimmte Kriterien erfüllt werden müssen, um einen offiziellen Test machen zu dürfen, gibt es diese auch privat zu kaufen - das sei dem Virologen Alexander Kekulé zufolge jedoch nicht zielführend, wie er im Gespräch mit dem ZDF erklärt.

Coronavirus-Tests auf eigene Kosten nicht sinnvoll - flächendeckende Tests in Deutschland wünschenswert

Virologe Alexander Kekulé ist der Ansicht, dass sich Menschen nicht privat auf eigene Kosten auf das Coronavirus testen lassen sollten. Zum einen werde der Test erst dann positiv, wenn tatsächlich auch Symptome auftreten und das Virus ausgeschieden wird. Das bedeutet, dass Personen während der Inkubationszeit ohne Auftreten von Symptomen zwar mit dem Virus infiziert sein können - ein solcher Test jedoch negativ ausfällt. Er spricht in diesem Zusammenhang davon, dass diese Tests eine "falsche Sicherheit" garantieren würden. Auch das Robert Koch Institut (RKI) spricht davon, dass eine Labordiagnose nur bei Krankheitsanzeichen durchgeführt werden sollte, weil ein negatives Ergebnis nicht garantieren kann, dass die Krankheit nicht etwas später doch ausbricht.

Als weiteren Grund führt er an, dass "wir natürlich dringend die Tests sparen müssen" - da in Zukunft mehr Fälle auftreten werden und die Tests folglich für diejenigen benötigt werden, die tatsächlich aus ärztlicher Handlungsempfehlung heraus auf das Virus getestet werden sollen.

Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, sind die Kosten für einen privat finanzierten Coronavirus-Test relativ hoch. Wer etwa bei der Laborgemeinschaft Hamburg eine Coronatestanalyse anfordert, muss mit bis zu 150 Euro Kosten rechnen - mögliche Materialkosten und Gebühren der Ärzte noch nicht mit eingerechnet. Bei den medizinischen Laboratorien in Düsseldorf können für so eine Anfrage Kosten von bis zu 235 Euro aufkommen. Dies gilt natürlich nur für Fälle, in denen Menschen keine ärztliche Bescheinigung für einen Coronavirus-Test erhalten, sich aber dennoch testen lassen wollen.

Vorsicht vor ungenauen Internet-Schnelltests

Im Internet gibt es mittlerweile sogar Schnelltests zu kaufen, die scheinbar eine Infektion mit dem Coronavirus nachweisen können. Doch vor diesen soll zum jetzigen Zeitpunkt gewarnt sein. Noch ist nicht klar, wie genau die Ergebnisse solcher Tests sind. Außerdem wird dabei hauptsächlich nach Antikörpern anstatt nach Erregern gesucht. Das Problem dabei: Ist jemand mit dem Coronavirus infiziert, so können Antikörper erst nach etwa einer Woche nachgewiesen werden. Somit besteht wie bei den offiziellen Tests auch hier die Möglichkeit, ein negatives Ergebnis zu erhalten, obwohl eine Person bereits mit dem Virus infiziert ist.

Weiterhin gibt es auch andere Schnelltests, die online durchgeführt werden können. So bietet das österreichische Portal coronadetector.com einen Online-Test an. Doch auch hier muss Vorsicht geboten werden. Die Ergebnisse des Tests sind keine alternative zu einem ärztlichen Rat - und erst recht nicht zu einem medizinischen Laborergebnis. Es wird lediglich eine Wahrscheinlichkeit errechnet, wie hoch die Infektionsgefahr sei. Außerdem können die Aussagen der Testergebnisse von den offiziellen Bestimmungen abweichen und so zu Missverständnissen führen - auch deshalb, weil das Coronavirus beinahe ständig neue Entwicklungen nimmt und noch keine aussagekräftigen Zahlen bezüglich etwa der Ansteckungsgefahr vorliegen.

Alexander Kekulé erklärt gegenüber dem ZDF weiter, dass flächendeckende Tests in Deutschland bereits weitgehend durchgeführt werden. Damit meint er jedoch nicht, dass so viele Menschen wie möglich auf das Coronavirus untersucht werden. Es gehe aber darum, Patienten mit herkömmlichen Grippe-Symptomen zusätzlich auf das Coronavirus zu testen - das werde allerdings bereits fast überall getan.