Bis zu 25 Grad: Winterjacke, ade! Hoch "Loris" bringt uns den Sommer

Gerade nachts und am Morgen ist es aktuell noch sehr winterlich. Minusgrade und Frost stehen an der Tagesordnung – noch. Denn im Laufe der nächsten Woche klopft der Sommer an die Tür. Doch die Temperaturunterschiede sind gewaltig.

Der Deutsche Wetterdienst erklärt, dass uns gerade ein Tief mit maritimer Arktikluft zum Zittern bringt. Wenn das Tief jedoch durchgezogen ist, kommt Hoch "Loris" mit Sonnenschein und bringt die ersten Sommertage mit stellenweise bis zu 25 Grad, berichtet die Bild.

Über 30 Grad Unterschied: Die Temperaturen steigen dank Hoch "Loris"

Das Wetter erfährt durch "Loris" einen schnellen Umschwung. Wo gerade noch nachts zweistellige Minusgrade normal sind, kann es tagsüber dann schon 20 Grad plus haben. Das wäre ein Temperaturunterschied von über 30 Grad in nur wenigen Tagen.

Also kann man jetzt schon mal durchaus die Übergangsjacke oder sogar die kurzen Hosen aus dem Keller holen. Fast pünktlich zur Sommerzeit steht nun auch das Sommerwetter vor der Tür.

Stehen wir vor einer erneuten Rekordsaison? Der Sommer 2020 verspricht wieder hohe Temperaturen. Laut Experten könnten die hohen Plusgrade die Ausbreitung des Coronavirus beeinflussen.