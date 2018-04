Mit Set Dance macht Fitness richtig Spaß

Tanzen ist für Elisabeth Masching Lebensfreude pur. Und davon möchte sie möglichst viel an andere Menschen weitergeben. Besonders angetan hat es der Tanzlehrerin und Trainerin der irische Stepptanz, und so hat sie mit weiteren Tanzbegeisterten vor fünf Jahren den ersten Kulmbacher Stepptanzverein "Treble Tappers" gegründet. Traditionell irisch, aber auch klassisch amerikanisch wird hier gesteppt.Darüber hinaus pflegen die Mitglieder auch irische Gesellschaftstänze, die nicht schwer zu erlernen und ein schönes Gemeinschaftserlebnis sind. Dazu gehört der Set Dance, für den die "Treble Tappers" mit einem Einsteigerkurs werben."Das macht unglaublich viel Spaß", sagt Isabella Walcher, die sich gemeinsam mit ihrer Mutter Monika Schuberth zum Kurs angemeldet hat. "Die Musik ist lebhaft, die Bewegungsfolgen durchaus anspruchsvoll, aber nicht zu kompliziert. Und wenn man die einzelnen Tanzfiguren dann zu einem Ganzen zusammensetzt und es zum ersten Mal klappt, dann sind wir alle richtig gut drauf."Isabella Walchers Euphorie teilen auch ihre Mitstreiter. "Set-Dance hat 120 Prozent Spaßfaktor", sagt Birgit Schmitt. "So ein Tanzabend gibt neuen Schwung. Das finde ich viel besser, als vor dem Fernseher herumzusitzen."Ein wenig bedauern die Kursteilnehmer, dass sich nur wenige Männer für das Angebot haben begeistern lassen, denn es handelt sich um einen traditionellen Paartanz. Wolfgang Masching gehört dazu, der sich von seiner tanzbegeisterten Frau mitreißen lässt, und Erich Klötzer, der mit seiner Frau Charlotte bei den "Treble Tappers" mittanzt.Das Ehepaar Klötzer möchte aufs Tanzen nicht verzichten: "Das ist Leidenschaft, Bewegung, Freude - und man kann dabei total abschalten", sagt Charlotte Klötzer. Toll findet sie, dass über den Verein immer wieder die Möglichkeit zu Reisen nach Irland, aber auch zur Teilnahme an Workshops in Kulmbach besteht. Im letzten Jahr gab es zum Beispiel Veranstaltungen mit der Erlanger Lehrerin Andrea Forstner oder dem extra aus Irland angereisten Set Dance Master Dick O'Connell.Der Set Dance ist ein schneller Tanz ähnlich dem Square Dance. Vier Paare stellen sich dabei im Viereck auf und tanzen zu irischer Musik eine bestimmte Abfolge von drei bis sechs Tanzfiguren mit einer kurzen Pause dazwischen. "Das Gute daran ist, dass jeder sofort einsteigen kann", sagt Elisabeth Masching, die für die Anfänger die Figuren ansagt, damit die Tänzer nicht durcheinanderkommen. "Das eignet sich für jeden zwischen neun und 99 Jahren, und man braucht dafür lediglich leichte Schuhe und bequeme Kleidung."Die Trainerin freut sich, dass beim ersten Kurs zumindest ein Set mit acht Teilnehmern zustande gekommen ist. Sie hofft nun, dass sich das Angebot herumspricht. "Im Herbst werden wir den Kurs bei entsprechendem Interesse nochmals anbieten und können dann vielleicht schon mit zwei Sets tanzen."Insgesamt zehn Tanzabende umfasst der Workshop. Jeden Mittwochabend wird im Gemeindesaal der Kirchengemeinde St. Hedwig geübt. Von Mal zu Mal fällt die Kombination der unterschiedlichen Figuren leichter: "Tanzen ist nicht nur gut für den Körper, sondern auch ein tolles Training für die grauen Zellen", sagt Martina Oberle, "und während man sich auf die Schritte konzentriert und in die Musik eintaucht, sind alle Fragen des Alltags weit weg."Wer sich für den Set Dance interessiert oder gerne irischen oder amerikanischen Stepptanz kennenlernen möchte, kann sich über die Homepage des Vereins www.trebletappers.de informieren.