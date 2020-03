Franken vor 1 Stunde

Ausdauer

Fit bleiben in Corona-Zeiten: 4 Gründe, warum Laufen gerade der beste Sport ist

In den letzten Tagen machte aufgrund der Ausgangsbeschränkung der Hashtag #stayathome in den sozialen Medien die Runde. Um das Immunsystem zu stärken und nicht völlig einzurosten, sollte man sich trotzdem regelmäßig an der frischen Luft bewegen. Gesund für das Herz-Kreislauf-System ist Ausdauersport wie Joggen - und gerade jetzt gibt es viele Gründe für eine Laufrunde.