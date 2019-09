"Rambo V: Last Blood" kommt in die Kinos: Eine Action-Ikone kehrt zurück auf die Leinwand

Damit hatte wirklich niemand mehr gerechnet: Mit knapp 73 Jahren schlüpft Actionfilm-Darsteller Sylvester Stallone zum fünften - und vorerst letzten Mal - in die Rolle des Vietnam-Kriegsveteranen John Rambo. Vor 37 Jahren flimmerte der Actionheld zum ersten Mal über die Leinwand und lockt Millionen von Zuschauern in die Kinosäle.

Rambo: Ein ikonischer Kinoheld

"Rambo: First Blood" konnte 1982 mit seiner harten Inszenierung und den guten Actionsequenzen die Kinogänger überzeugen und definierte die damaligen Maßstäbe des Actionkinos neu.Der Film zeigte das Porträt eines vom Krieg gezeichneten und innerlich zerrissenen Veteranen, der sich nach seiner Rückkehr aus dem Vietnamkriegs von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlte. "Rambo: First Blood" konnte beweisen, dass ein Actionfilm nicht zwangsweise stumpf sein muss, sondern auch kritisches und hinterfragendes Bild der Gesellschaft abbilden kann. Eine Eigenschaft, die den Film bis heute zu einem der bekanntesten und ikonischsten Streifen aller Zeiten machte.

Doch mit der Zeit und mit den zahlreichen Fortsetzungen und Adaptionen verlor die Rambo-Reihe immer mehr ihren alten Charme und artete letztendlich zu einer einzigen Gewalt- und Kriegsorgie aus. Die Werte, die noch in den ersten Teilen vertreten waren, wurden beiseite gelegt und so wurden aus Charaktertiefe und gesellschaftlicher Kritik, sinnlose Gewalt und Massenvernichtung. Alleine in "Rambo IV" wurden während einer Lauflänge von 93 Minuten 236 Menschen getötet.