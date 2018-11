Schwäbisch Gmünd vor 1 Stunde

Radarfalle falsch eingestellt

Tausende Lastwagen versehentlich geblitzt - aber es gibt keine Rückerstattung

An einem Tunnel in Baden-Württemberg hat eine Radarfalle bereits ab 60 Kilometern pro Stunde ausgelöst. Das Problem - an der Stelle gilt Tempo 80. Betroffen sind ausschließlich Lkw-Fahrer - und die bekommen eventuell gezahltes Bußgeld nicht zurück.