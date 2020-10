Dass oder das, seit oder seid - die deutsche Rechtschreibung hält einige Tücken bereit. Zudem sehen verschiedene Wörter geschrieben einfach merkwürdig aus, obwohl es sich um die korrekte Schreibweise handelt. Ob du die Rechtschreibregeln beherrschst, kannst du in diesem Quiz testen:

Der Duden bietet Hilfe

Wer sich bei der Rechtschreibung öfters unsicher ist, könnte sich ein Nachschlagewerk zulegen. Dabei ist der Duden die beste Anlaufstelle.

Dieses Buch der deutschen Rechtschreibung wächst seit Jahrzehnten. Er enthält nun 145.000 Stichwörter, die Urfassung von 1880 hatte 27.000. Weggefallen ist eine geringe Zahl eingedeutschter Schreibweisen, die sich nicht durchgesetzt haben. Statt Majonäse ist jetzt zum Beispiel nur noch Mayonnaise zulässig.

Zusätzliche Kaufempfehlung auf Amazon: "Rechtschreibung und Zeichensetzung endlich beherrschen: Regeln und Übungen"

