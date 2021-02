Man gibt nicht nur einfach sein bestes - nein: "Man zieht alle Register". Redewendungen dienen der Veranschaulichung von Umständen. Ihre Bedeutung ist uns meist ziemlich klar. Doch kennen Sie auch ihre Herkunft? Nehmen wir beispielsweise die Redewendung "alle Register ziehen": Als ein"Register" bezeichnet man eine Reihe ähnlich klingender Pfeifen in einer Orgel. Zieht ein Organist alle Register, so klingt sein Instrument voluminöser und reicher. Er gibt somit im wahrsten Sinne alles, was er hat.

Bei älteren Generationen waren Redewendungen noch gang und gäbe. Sprüche wie "ach du grüne Neune" kommen derzeit jedoch aus der Mode. Die Zeitschrift GEOlino hat Redewendungen gesammelt und ihre Bedeutung, ebenso wie ihre Herkunft, in einem Online-Lexikon zusammengefasst. Viele der Redewendungen sind sehr alt. Ihr Ursprung ist daher oft nicht komplett geklärt. Es gibt viele Vermutungen und in manchen Fällen sogar mehrere Erklärungen.

Woher stammen die Redewendungen?

Lassen Sie sich "an der Nase herumführen"? Finden Sie die Herkunft der Redewendungen heraus!