Prozessbeginn: Gift auf Pausenbroten - Mann soll Kollegen heimlich vergiftet haben

Da bleibt einem das Pausenbrot im Halse stecken: Ein 57-Jähriger steht heute vor Gericht, weil er seinen Arbeitskollegen Gift auf ihre Pausenbrote gestreut haben soll. Die Dimension des mutmaßlichen Verbrechens ist nur schwer ermittelbar.

Videoüberwachung nach erstem Verdacht

Laut Anklage soll Klaus O. schon jahrelang immer mal wieder nach dem Vorwurf des Gerichts gehandelt haben. In seiner Arbeitsstelle, einer Firma für Anlagenbau, reagierte man nach einem ersten Verdacht gegen den Mann mit Videoüberwachung. Die Geschäftsleitung ließ in Absprache mit dem Betriebsrat die Kamera installieren, die dokumentierte, was der Beschuldigte mutmaßlich bereits mehrfach getan hatte. Er streute in unbeobachteten Momenten giftige Substanzen über das Essen anderer Mitarbeiter des Unternehmens.

Angeklagter schweigt - Motiv bleibt offen

Zwischen März 2015 und Mai 2018 soll Klaus O. auf diese Weise mehrere Menschen vergiftet haben, so der Vorwurf der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass es dem 57-Jährigen dabei darum ging, seine Kollegen beim körperlichen Verfall zu beobachten. Was sein tatsächliches Motiv war, bleibt offen. Denn geäußert hat sich der Angeklagte zu den Vorwürfen bisher nicht.

Polizei wird bei Ermittlungen im Unternehmen fündig

Im Laufe der Ermittlungen hatte die Polizei gezielt Krankheits- und Todesfälle im Unternehmen untersucht und war dabei auf 21 Verdachtsfälle gestoßen. Einer der kranken Kollegen hat schwere Nierenschäden und ist von der Dialyse abhängig. Ein weiter liegt sogar seit Jahren im Koma. Anfangs sei man im Unternehmen von einem schlechten Scherz unter Kollegen ausgegangen und hatte keinen Zusammenhang zu den Krankheitsfällen gesehen. Den Angeklagten, der seit 38 Jahren bei der Firma gearbeitet hatte, beschrieb der Personalchef des Unternehmens als "auffällig unauffällig".

Das Landgericht Bielefeld setze bis Januar fünf weitere Verhandlungstermine an. Zum Auftakt des Prozesses am Donnerstag wird lediglich die Anklage verlesen.