"Potentiell gefährlich": Asteroid 1999 KW4 kommt der Erde bedrohlich nahe

Der Asteroid 1999 KW4 hat die Erde nur knapp verfehlt: In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 01:05 Uhr deutscher Zeit flog ein Asteroid mit einer Entfernung von 0,0346 Astronomischen Einheiten an der Erde vorbei. Der Abstand zwischen unserem Planeten und der Flugbahn entspricht ungefähr der 13-fachen Distanz zum Mond. Obwohl die Entfernung zur Erde umgerechnet 5,2 Millionen Kilometer betrug und der Asteroid 1999 KW4 mit bloßem Auge nicht erkennbar ist, wurde er von der NASA als "potentiell gefährlich eingestuft".

1,2 Kilometer: Asteroid 1999 KW4 ist gigantisch

Durch die schnelle Rotationsgeschwindigkeit - pro Umdrehung braucht er nur 2,75 Stunden - können sich einzelne Stücke ablösen und auf einer anderen Laufbahn unsere Erde erreichen. Der Asteroid, ein Brocken mit einem Durchmesser von 1,2 Kilometern wird sogar von seinem eigenen Mond begleitet. Dieser ist mit einem Durchmesser von rund 500 Metern wesentlich kleiner und umkreist das Hauptobjekt alle 16 Stunden.

Zum Vergleich: 2013 schlug in der russischen Region Tscheljabinsk ein Asteroid mit einem Durchmesser von nur 20 Metern ein. Durch den 16.000 Tonnen schweren Brocken wurden insgesamt 1500 Menschen verletzt und 7000 Gebäude beschädigt.

Ein Zusammenstoß mit dem Asteroiden hätte fatale Folgen

Per Definition haben Asteroiden einen Mindestdurchmesse von einem Meter, kleinere Gesteinsbrocken werden "Meteoroide" genannt. Bei dem erdnahen Kleinplaneten handle es sich um einen alten Bekannten, den Asteroiden 1999 KW4, so die US-Raumfahrtbehörde NASA. Dieser wurde bereits am 20.Mai 1999 von NASA-Wissenschaftlern entdeckt.

Ein Zusammenstoß mit dem Asteroiden hätte zwar fatale Folgen für unseren Planeten, wäre aber die einzige Naturkatastrophe, die vom Menschen verhindert werden könnte. Dafür hat die NASA bereits extra Raketen mit Sprengstoff bereitgestellt, die zu potentiell gefährlichen Asteroiden geschickt werden sollen, um entweder ihre Laufbahn zu verändern oder sie in kleinere Stücke zu zerbröseln. Somit würde keine Gefahr mehr für die Erde bestehen.

Im Jahr 2036 wird der Himmelskörper das nächste Mal wieder an der Erde vorbeischauen.

