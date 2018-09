Lingen (Ems) vor 1 Stunde

Illegaler Medikamentenhandel

Polizei stellt 440.000 Potenzpillen sicher - von Familie illegal im Internet angeboten

Sie betrieb einen groß angelegten Online-Handel mit Potenzpillen, die vermutlich in Indien hergestellt wurden: Eine niederländische Familie soll illegale Medikamente verkauft haben, was die Durchsuchung zweier Häuser in Niedersachsen jetzt untermauert hat.