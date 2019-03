Straßburg vor 1 Stunde

Sommerzeit

Zeitumstellung: Parlament entscheidet heute - Live-Ticker

Fällt heute die nächste Hürde in der Abschaffung der Zeitumstellung? Das EU-Parlament berät sich am heutigen Dienstag in Straßburg. Die Lage im Live-Ticker auf inFranken.de.