Ursula von der Leyen kündigt Rücktritt an: Verteidigungsministerin gibt Details bekannt

Verteidigungsministerin von der Leyen tritt zurück: Ursula von der Leyen (CDU) hat via Twitter ihren Rücktritt als Bundesverteidigungsministerin angekündigt.

Sie stellt sich am Dienstag (16. Juli 2019) dem Europäischen Parlament als EU-Kommissionspräsidentin zur Wahl. Am Mittwoch will sie deshalb als Verteidigungsministerin zurücktreten.

von der Leyen tritt zurück: Rücktritt am Mittwoch

Im Statement der CDU-Politikerin heißt es: "Ich möchte morgen das Vertrauen des Europäischen Parlaments gewinnen. Unabhängig vom Ausgang werde ich am Mittwoch als Verteidigungsministerin zurücktreten, um meine volle Kraft in den Dienst von Europa zu stellen. Ich empfinde tiefe Dankbarkeit für die Jahre mit der Bundeswehr."

