Potsdam vor 4 Stunden

Einbruch

Trotz Polizeischutz: Einbruch im Haus von Olaf Scholz - Wie konnte das passieren?

Unbekannte konnten am Freitag in das Haus von Vizekanzler Olaf Scholz einbrechen. Die Wohnung des SPD-Politikers im Mehrfamilienhaus blieb von dem gewaltsamen Eindringen allerdings verschont. Wie die Täter trotz Objektschutz in das Haus gelangen konnten ist noch nicht bekannt.