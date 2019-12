"Sunday Times" attackiert Merkel: Britische Zeitung sieht deutsche Politik in bedauerlichem Zustand

Die britische konservative Sonntagszeitung "The Sunday Times" hat die Politik in Deutschland hart kritisiert und machte dabei auch nicht vor der Bundeskanzlerin halt.

Zum Zustand der Europäischen Union schreibt die Londoner Zeitung: "Frankreichs Präsident (Emmanuel Macron) hatte gehofft, Europa mit einer Kombination von inländischen und EU-Reformen in eine neue Richtung führen zu können. Dabei wollte er das Vakuum nutzen, das 2021 mit dem Abgang von Angela Merkel als Bundeskanzlerin entstehen wird."

Das sei zwar ein begrüßenswertes Ziel gewesen, bei dem jedoch seine tiefsitzenden Probleme im Inland nicht berücksichtigt worden seien.