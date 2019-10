Spott für FDP-Video: Clip gegen Rechtsextremismus geht nach hinten los

Am Donnerstag (24. Oktober 2019) veröffentlichte die FDP einen neuen Werbespot. Dabei soll die Kernbotschaft "Nie war Bildung wichtiger als heute" vermittelt werden. Allerdings wird die Art und Weise der Darstellung besonders im Internet heftig kritisiert.

Verschiedene Sichtweisen: Unterstützt FDP-Werbeclip Rechtsextremismus?

Mit der Aktion #Orthograffiti will sich die FDP eigentlich für Bildungspolitik einsetzen. Das einminütige Video zeigt verschiedene Sequenzen, in denen grammatikalisch falsch geschriebene Graffitis mit Sprühfarbe korrigiert werden. Das besondere an den Wandmalereien: Alle Ausdrücke sind rechtsextrem oder diskriminierend.