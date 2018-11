SPD-Fraktionsvorsitzender: Merz muss Obdachlosem Finderlohn zahlen

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im nordrhein-westfälischen Landtag, Thomas Kutschaty, hat den Kandidaten für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, dazu aufgefordert, einem Obdachlosen wegen eines Vorfalls im Jahr 2004 Finderlohn zu zahlen.

"Friedrich Merz schuldet dem ehrlichen Finder nach Paragraph 971 BGB Finderlohn", sagte Kutschaty der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). "Hier sprechen wir vielleicht über 20 bis 30 Euro." Dass ein Millionär einem Obdachlosen so einen lächerlichen Betrag nicht zahlt, sage viel über den Charakter dieses Mannes, fügte Kutschaty hinzu. "Wollen wir einem Menschen, der den Ärmsten unserer Gesellschaft 20 Euro schuldig bleibt, unser ganzes Land anvertrauen?", fragte der SPD-Politiker.

Merz, ein verlorenes Notebook und der Obdachlose

Um was geht es in der Diskussion um Friedrich Merz und den Obdachlosen? 2004 hatte ein Obdachloser in Berlin ein von Merz verlorenes Notebook gefunden und an ihn zurück gegeben. Das Notebook soll sensible Daten enthalten haben, unter anderem sollen dort Telefonnummern von hochrangigen Politikern (Gerhard Schröder, Angela Merkel...) unverschlüsselt einsehbar gewesen sein, hatte die taz vergangene Woche berichtet. Der Obdachlose - Enrico J. und sein damaliger Kumpel Micha hatten das Notebook aber pflichtbewusst zurückgegeben. Merz hatte sich dafür mit einer Ausgabe seines Buchs "Nur wer sich ändert, wird bestehen. Vom Ende der Wohlstandsillusion - Kursbestimmung für unsere Zukunft" bedankt, inklusive einer Widmung. "Vielen Dank an den ehrlichen Finder", soll sie laut Darstellung des Obdachlosen gelautet haben. Enrico J. konnte damit verständlicherweise nicht viel anfangen: "Das fand ich echt total unverschämt. Ich habe das Buch sofort in die Spree geschmissen", sagte er der taz.

Von Merz gibt es bislang noch kein Statement zu dem Fall.