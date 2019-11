Soli-Rechner: So viel sparen Sie mit der Abschaffung pro Jahr

Der Bundestag hat die Abschaffung des Solidaritätszuschlags beschlossen

Etwa 90 Prozent der Bürger profitieren

Die Regelung gilt ab 2021

Mit dem Soli-Rechner können Sie ausrechnen, wie viel Sie sparen



Der Soli-Rechner: So viel sparen Sie wirklich pro Jahr ab 2021

Wer wissen will, wie viel er oder sie nun konkret einspart, kann dies mit dem Soli-Rechner tun. Die "Initiative für Neue Soziale Marktwirtschaft" hat auf ihrer Seite das Tool eingerichtet, bei dem man Einkommen, Steuerklasse etc. eingibt und so die reale Ersparnis erfährt. Das Ergebnis ist natürlich nur ein ungefährer Richtwert.

Soli-Abschaffung: Bundestag hat abgestimmt

30 Jahre nach dem Mauerfall wird der Solidaritätszuschlag für den Aufbau Ost zum Auslaufmodell. Rund neun von zehn Steuerzahlern müssen ihn ab 2021 nicht mehr zahlen - das hat der Bundestag am Donnerstag beschlossen. Nur die Reichsten werden weiter zur Kasse gebeten.

Der Staat wird dadurch nach Rechnung des Finanzministeriums im ersten Jahr rund 10,9 Milliarden Euro weniger einnehmen. Dieses Geld sparen die Steuerzahler, bei einigen macht das wenige Hundert, bei manchen jedes Jahr mehr als Tausend Euro aus. Doch es gibt erhebliche Bedenken. Denn eigentlich, meinen viele, dürfte es den Soli schon ab diesem Januar überhaupt nicht mehr geben. Die Details im Überblick bei inFranken.de:

Solidaritätszuschlag: Was ist das eigentlich?

Der Soli wurde als Sondersteuer vor allem für den Aufbau Ostdeutschlands nach der Deutschen Einheit eingeführt. Er beträgt 5,5 Prozent der Körperschaft- oder Einkommensteuer, insgesamt brachte er dem Staat im vergangenen Jahr 18,9 Milliarden Euro ein. Arbeitnehmer zahlen ihn genauso wie selbstständige Handwerker und Unternehmen. Das Geld ist - wie alle Steuereinnahmen - nicht zweckgebunden und fließt in den Bundeshaushalt ein. Es wird also nicht direkt etwa in neue Straßen oder Schwimmbäder in den ostdeutschen Bundesländer gesteckt.