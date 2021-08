Olaf Scholz, Armin Laschet oder Annalena Baerbock? Die Kanzlerkandidaten von SPD, CDU/CSU und den Grünen gelten als Favoriten auf die Nachfolge Angela Merkels (CDU). Während der Sozialdemokrat Scholz in den vergangenen Wochen an Sympathie unter den Wählern zugelegt hat, schneiden seine beiden anderen Konkurrenten in aktuellen Umfragen immer schlechter ab.

Baerbock von den Grünen hat wegen ihres geschönten Lebenslaufs und Plagiatsvorwürfen an Wähleransehen verloren. CDU-Mann Laschet scheint nach wie vor im Schatten Markus Söders zu stehen: Einer Civey-Umfrage zufolge sprechen sich 70 Prozent der Unterstützer von CDU und CSU dafür aus, Laschet als Kanzlerkandidaten durch CSU-Chef Markus Söder zu ersetzen. Nur 23 Prozent der Unionsanhänger befürworten nach der Erhebung im Auftrag der "Augsburger Allgemeinen", an Laschets Kandidatur festzuhalten. Weitere sieben Prozent antworteten unentschieden auf die Frage "Sollte CSU-Chef Markus Söder Ihrer Ansicht nach CDU-Chef Armin Laschet als Unionskanzlerkandidaten ersetzen?".

Noch kurz vor der Bundestagswahl: Austausch der Kandidaten möglich?

Doch wäre ein Austausch so kurz vor den Wahlen überhaupt möglich - also Habeck statt Baerbock oder Söder statt Laschet? In der Theorie ginge das. So seien die Kandidaten "von den Parteien aufgestellt, ohne dass dies in irgendeiner Weise rechtlich verbindlich wäre", sagte Wahlrechtsexpertin Sophie Schönberger von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gegenüber BR24. Es handle sich allein "um politische Absichtserklärungen" oder - spitzer formuliert - um "schlichtes Marketing", ergänzte sie.

Jedoch sei es "utopisch" einen Kandidaten wegen schlechter Umfragewerte fünf Wochen vor den Wahlen auszutauschen, betonte die Politikforscherin Ursula Münch im Gespräch mit BR24. In der Geschichte der Bundesrepublik habe es bisher keinen solchen Fall gegeben. Zumal Söder nach eigenen Angaben gar nicht mehr zur Verfügung stehe - weder dieses Mal, noch in vier Jahren: "Ein zweites Mal bringt überhaupt nix", sagte er kürzlich in einem Interview mit dem Sender münchen.tv.

Im Gespräch mit der "Passauer Neuen Presse" und dem "Donaukurier" betonte der bayerische Ministerpräsident: "Die Verantwortung für die Umfragen liegt nicht in Bayern". Er würde sich "ehrlich wünschen", dass auch bei den Christdemokraten mehr für Kanzlerkandidat Laschet geworben werde. "Dagegen kämpfen wir in Bayern für die Union und werben seit Wochen für mehr Einsatz und Engagement", ergänzte Söder.

So kannst du dich über die Parteien informieren

Unabhängig vom Kanzlerkandidaten zählen für viele Wähler die Inhalte der einzelnen Parteien. Die sind oft lang und nicht immer leicht verständlich. Wie du dich über die jeweiligen Positionen informieren kannst, erfährst du hier.