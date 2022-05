Am Lloyd Gymnasium in Bremerhaven ist am Donnerstag geschossen worden. Ein Mensch sei verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Demnach handelte es sich um eine Frau. Laut Nord24 soll es sich um eine Mitarbeiterin der Schule handeln. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Ob Lebensgefahr bestand, war zunächst unklar.

Ein Täter wurde nach der Tat festgenommen. Weitere Details zum Täter und der Tat gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Gerüchte über weitere Täter wurden zunächst nicht bestätigt.

Die Polizei war mit Einsatzkräften vor Ort und bat die Bevölkerung, den Bgm.-Martin-Donandt-Platz und die anliegenden Straßen zu meiden. Spezialkräfte durchsuchten die Schule. Teilweise seien, so Nord24, noch Schüler und Schülerinnen im Gebäude und hätten sich in Klassenzimmern verbarrikadiert.

Weitere Informationen folgen in Kürze.