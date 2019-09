Polizei verteidigt harsches Vorgehen auf Klima-Demonstration in Hamburg: Auf einer Demonstrationen der "Fridays for Future"-Bewegung am Freitag (20. September 2019) in Hamburg haben Einsatzkräfte der örtlichen Polizei eine Sitzblockade geräumt. Dabei kam es zu Szenen, die mittlerweile als Videomaterial im Internet veröffentlicht wurden. Darauf ist ein junger Mann zu sehen, der sich in einer Sitzblockade befindet. Drei Beamte nehmen sich der Räumung an und bringen ihn unter Anwendung körperlicher Gewalt dazu, aufzustehen. In einem Video, das auf Twitter kursiert, ist das Vorgehen zu sehen:

Klimademo in Hamburg: Kritik gegen Polizei

Auf einem weiteren Video ist zu sehen, wie Polizisten eine Teilnehmerin der Sitzblockade festhalten und einer der Polizeibeamten offenbar schmerzhafte Griffe an ihrer Hand anwendet. Zahlreiche Nutzer kritisierten das Vorgehen der Einsatzkräfte scharf. Unter die Kritiker gesellten sich auch Politiker aus Deutschland. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Renate Künast kommentierte zum Beispiel ein Video mit: "Ich halte das für rechtswidrig! Verhältnismäßigkeit ist Vorschrift", zitiert die Deutsche Presse-Agentur die 63-Jährige.

Auch Emily Laquer äußerte sich via Twitter zum Vorgehen der Polizei: "Eine Klima-Sitzblockade so brutal anzugehen ist echt das Letzte." Laquer gehört zur Interventionistischen Linken, eine linksradikale Organisation, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Doch nicht nur Politiker kritisierten die Polizei. Der Buchautor Till Raether kommentierte im Kurznachrichtendienst: "Werden Schmerzgriffe bei Kindern eingesetzt?". Dieser Kommentar bezieht sich darauf, dass viele der Demo-Teilnehmer noch minderjährig waren.