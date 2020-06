Pflegebonus: Söder will Lob - und erntet Kritik

Ein anderer Nutzer prangert an: "Eine Wertschätzung und Dankeschön wäre es, den seit Jahren vorgetragenen Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen und nachhaltig mehr Gehalt nachzukommen." Damit offenbart sich, dass im Bereich der Pflege wohl noch Nachholbedarf besteht bezüglich Arbeitsbedingungen, Bezahlung & Co.

Bayreuther Krankenpfleger: "Manchmal arbeitet man am Limit"

Gesundheitsministerin Melanie Huml überreichte am Dienstag in Nürnberg den hunderttausendsten Förderbescheid des bayerischen Pflegebonus. Dieser ging in die Klinik Hohe Warte nach Bayreuth. Gesundheits- und Krankenpfleger Lukas Förster nahm ihn persönlich in Nürnberg entgegen.

Gesundheitsministerin Melanie Huml überreichte den hunderttausendsten Förderbescheid des Pflegebonus an den Gesundheits- uns Krankenpfleger Lukas Förster, Mitarbeiter der Bayreuther Klinik Hohe Warte. Foto: Klinikum Bayreuth

Der Bonus ist für den 27-Jährigen keine Riesensumme. 300 Euro sind es für ihn lediglich, weil er in Teilzeit arbeitet. Auch er spricht davon, dass die Rahmenbedingungen zukünftig besser werden müssen. "Manchmal arbeitet man am Limit", betont Förster in einer Pressemitteilung des Klinikums Bayreuth. "Das erschwert die Versorgung des Patienten. Und wenn ein Patient nicht 110 Prozent versorgt ist, hat man das im Kopf, nimmt man das mit nach Hause."

Förster ist Koordinator der neu eingerichteten Corona-Station an der Klinik Hohe Warte. In dieser Funktion spricht er von einer Kollegin, die jenseits ihrer Arbeitszeiten mit ihm gemeinsam einen schwer kranken Covid-19-Patienten versorgt hat. Und davon, dass er sich einen solchen Bonus nicht nur für die Pflege gewünscht hätte. „Es gibt viele, die gerade Großartiges leisten.“

