Für Personen unter 24 Jahren gilt eine Personalausweis-Laufzeit von sechs Jahren, für Personen ab 24 Jahren eine Laufzeit von zehn Jahren: Wer bald einen neuen Ausweis auf dem Amt beantragen muss, den erwartet eine neue Regelung. Das Bundesinnenministerium plant aktuell einen Gesetzesentwurf, der vorsieht, dass Fotos für Personalausweise oder Reisepässe in Zukunft direkt auf dem Amt gemacht werden müssen. Doch was steckt dahinter der Neuregelung durch die Politik?

Pass-Fotos auf dem Amt: Innenministerium plant Änderung

Demnach sollen Passfotos zukünftig "in Gegenwart eines Mitarbeiters" angefertigt als auch "elektronisch erfasst werden". Das Bundesinnenministerium begründet diese Neuregelung mit der Kampf gegen Bildmanipulationen. Es geht um sogenanntes "Morphing": Dabei werden mehrere Fotoaufnahmen digital zu einem Gesicht verschmolzen. Das BMI erklärt im Gesetzesentwurf: "Ist ein auf dem Pass enthaltenes Lichtbild auf diese Weise manipuliert, kann nicht nur der Passinhaber, sondern unter Umständen auch eine dritte Person den Pass zum Grenzübertritt nutzen."

Indem die Politik nun gegen "Morphing" aktiver vorgehe, könne gewährleistet werden, dass deutsche Bürger in Zukunft visafrei in viele Staaten reisen könnten, heißt es von Seiten des Innenministeriums. Zusätzlich betont das BMI gegenüber dem WDR: Indem das Foto in der Behörde aufgenommen und anschließend in einen hochsicheren Ausweis aufgedruckt werde, könne dem Lichtbild im Ausweis ein hohes Maß an Vertrauen entgegengebracht werden.

Ausweisfotos werden teurer: Passfoto-Reform trifft Verbraucher