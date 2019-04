Neue Personalausweise mit Fingerabdrücken: Das sind die neuen Regelungen

Neuer Personalausweis wird bald Pflicht: Alles Wichtige im Überblick

Das Europäische Parlament hat am Donnerstag (4. April 2019) neue Sicherheitsvorschriften für Personalausweise in der EU beschlossen.

Laut Beschluss müssen EU-Bürger bald Ausweise besitzen, die durch zwei Fingerabdrücke ergänzt werden.

Grund für die neue Regelung ist die Bekämpfung von Ausweismissbrauch und Kriminalität allgemein.

Die neuen Regelungen bezüglich der Personalausweise aller EU-Bürger betreffen alle 28 Mitgliedsstaaten. In Deutschland waren Ausweise bisher durch ein biometrisches Passbild gesichert. Ein Fingerabdruck war bisher freiwillig - das ändert sich durch den Beschluss des Parlamentes. Bei Reisepässen besteht seit 2007 eine Fingerabdruckspflicht.

Mit der neuen Regelung werden die Personalausweise auch optisch vereinheitlicht: Das Kreditkartenformat wird somit zum Standard. Auf dem neuen Ausweis befindet sich ein Chip, der beide Fingerabdrücke speichert.

Perso: Muss ich meinen Ausweis nun umtauschen?

Die derzeit noch gültigen Personalausweise müssen nicht umgetauscht werden: Es reicht aus, nach Ablauf des Ausweises einen Neuen zu beantragen, der automatisch nach der neuen Norm gestaltet ist. Es besteht eine zehnjährige Übergangsfrist, die Personalausweise zu erneuern. Fingerabdrücke - gespeichert in Ihrem Personalausweis Zum Video "Fingerabdrücke - gespeichert in Ihrem Personalausweis"

Daten: Sind meine zusätzlichen Angaben sicher?

Der zusätzliche Fingerabdruck wirft die Frage auf, in wie weit sich die Datensicherheit für EU-Bürger verändert. Die Behörden sind laut den neuesten Regelungen dazu verpflichtet, die gespeicherten Daten nach spätestens 90 Tagen wieder zu löschen.

Die Hacker-Vereinigung "Chaos Computer Club" kritisiert hingegen die Strategie der Behörden. Fingerabdruck-Sensoren an Smartphones lassen sich beispielsweise einfach umgehen, so der "CCC". Auch Sven Giegold, EU-Abgeordneter der Grünen, kritisiert die Vorgehensweise: "Fingerabdrücke in Ausweisdokumenten sind ein Placebo, das Sicherheit vorgaukelt", sagte der 49-Jährige gegenüber der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Identitätsdiebstahl sei keine um sich greifende Gefahr. Die aktuellen Ausweise seien ausreichend schützend, so Giegold.

Die Europäischen Grünen gehen sogar einen Schritt weiter: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe durch Themenanstöße eine neue Sammelquelle an Daten für die Behörden aufgetan. Diese wäre demnach als nationales Gesetz in Deutschland schwer durchsetzbar gewesen - nun gibt es sie auf EU-Ebene. Dieser Vorstoß ähnelt einem Gesetzesvorhaben, welches zuletzt durch die ARD öffentlich gemacht wurde: Demnach plant das Innenministerium die Befugnisse der Sicherheitsbehörden drastisch aufzustocken. Konkret geht es dabei um die Änderung des Verfassungsschutzgesetzes, wovon vor allem der Bundesnachrichtendienst (BND) und der Verfassungsschutz profitieren würde. Motiv des Gesetzesvorhabens ist, Terrorismus im Inland stärker überwachen zu können. Sicherheitsbehörden hatten den begrenzten Spielraum in Deutschland seit längerer Zeit angeprangert. Der aktuelle Beschluss zu den neuen Personalausweise erscheint , im Zuge dieser Debatte, die selbe Intention zu verfolgen.

