Berlin vor 2 Stunden

Kommunalwahl

Angeblicher Wahlbetrug in Brandenburg - Korrektur: Staatsanwaltschaft ermittelt nicht

Verdacht auf Wahlbetrug bei der Kommunalwahl in Brandenburg: Ein Wahlhelfer soll laut eigenen Angaben rund 50 Stimmen gefälscht haben. Ob die Angaben stimmen, ist noch unklar. Fakt ist: Die Staatsanwaltschaft ermittelt nicht in dem Fall, wie auch inFranken.de in einer früheren Version dieses Artikels fälschlicherweise behauptet hatte.