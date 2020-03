Linke fordert Extra-Gehalt für "Engel des Alltags" im Supermarkt

Mitarbeitern in Discountern und Supermärkten sollten nach Ansicht der Linken wegen der aktuellen Lage Extra-Gehälter ausgezahlt werden. "Die großen Lebensmittel-Discounter machen gerade sehr hohe Umsätze", sagte Linke-Chefin Katja Kipping der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag (24. März 2020).

Sie "sollten jetzt ihren Beschäftigten, die gerade an den Kassen und Regalen ihre Läden am Laufen halten und einen extrem anstrengenden und gesundheitlich riskanten Job machen, ein sofortiges 13. und 14. Monatsgehalt zahlen", forderte sie.

Die Beschäftigten in den Lebensmittelgeschäften stehen in der Corona-Krise - wie auch Mitarbeiter anderer sogenannter systemrelevanter Berufe - besonders unter Druck: Leergekaufte Regale, erhöhte Arbeitsbelastung und höhere Ansteckungsgefahr durch ständigen Kontakt mit Menschen. "Es ist Zeit, dass unser aller Dank an diese Engel des Alltags, die gerade nicht zu Hause bleiben können, entsprechend vergütet wird", sagte Kipping.