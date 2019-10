Weltraumbahnhof in Deutschland: Wirtschaftsminister zeigt sich wohlwollend - Skepsis bei Ex-Astronaut

Berlin: Bekommt Deutschland einen Weltraumbahnhof? Wirtschaftsminister will Idee prüfen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat am Montag (21. Oktober 2019) wohlwollend auf den Wunsch der deutschen Industrie zur Errichtung eines deutschen Weltraumbahnhofs reagiert, wie die Deutsche Presse-Agentur mitteilt.

Wunsch der Industrie: Wirtschaftsminister Altmaier verspricht, Idee zu prüfen

Altmaier steht der Idee eines Weltraumbahnhofs in der Bundesrepublik grundsätzlich offen gegenüber. "Raumfahrt begeistert viele Menschen und sichert tausende Arbeitsplätze in Deutschland. In der Satellitentechnik sind wir führend. Deshalb werde ich den Vorschlag des BDI für einen Weltraumbahnhof gerne prüfen", sagte der CDU-Politiker der Bild-Zeitung am Montag.

Ex-Astronaut Reiter hegt Zweifel

Der ehemalige Astronaut Thomas Reiter bezweifelte indes, dass ein deutscher Weltraumbahnhof sinnvoll wäre. "Es gibt in vielen europäischen Ländern bereits solche Initiativen", sagte Reiter im SWR Aktuell Radio. "Wenn man sich die Landkarte anschaut, dann sieht man, dass Portugal von den Azoren her hervorragende Bedingungen hätte." Auch England könne er sich als Standort vorstellen. Von Deutschland aus sei das schon schwieriger, sagte Reiter, der bei der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) arbeitet.