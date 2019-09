"Huren der bayerischen Politik": CSU entsetzt über "Nazi-Jargon" - AfD Bayern wählt neue Vorsitzende

AfD Bayern wählt bei Landesparteitag in Greding neue Landesvorsitzende

Corinna Miazga folgt auf Martin Sichert

CSU-Generalsekretär Markus Blume entsetzt von "Nazi-Jargon"

Die Bundestagsabgeordnete Corinna Miazga (36) ist neue Landesvorsitzende der AfD in Bayern. Auf einem Landesparteitag am Samstag im mittelfränkischen Greding setzte sich Miazga unter anderem gegen den bisherigen Landesvorsitzenden Martin Sichert und die AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Katrin Ebner-Steiner, durch.

In der Stichwahl gewann Miazga mit 305 Stimmen gegen Ebner-Steiner (216 Stimmen), die dem rechtsnationalen "Fügel" der Partei zugerechnet wird und als Vertraute des AfD-Rechtsaußens Björn Höcke gilt.

Ebner-Steiners überraschende Kandidatur galt auch als Versuch des "Flügels", in Bayern weiter an Einfluss zu gewinnen - was dann scheiterte. Im ersten Wahlgang waren Sichert, der intern schon seit langem in der Kritik stand, und zwei weitere Bewerber ausgeschieden.

Anzeige gegen Vorsitzende aus eigenen Reihen

In ihrer Bewerbungsrede hatte Miazga betont, nicht für oder gegen irgendjemanden, weder für noch gegen den "Flügel" zu kandidieren - sondern für die AfD. Sie mahnte, die AfD dürfe sich nicht in der Öffentlichkeit bekriegen, sondern müsse an ihrem Image arbeiten. Unmittelbar nach ihrer Wahl betonte sie, wichtig sei vor allem die parteiinterne "Befriedung" - die müsse nun im Vordergrund stehen.