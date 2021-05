Bundesregierung plant Pflegereform: Zahlen Kinderlose bald einen höheren Beitrag? Deutschland leidet unter einem erheblichen Mangel an Pflegekräften. Die Corona-Pandemie hat die bereits zuvor angespannte Situation zusätzlich verschärft. Fest steht: Um die dringend benötigten Arbeitskräfte im Pflegebereich zu erhalten, bedarf es in erster Linie einer besseren Bezahlung. Von den rund 1,2 Millionen Beschäftigten in der Altenpflege bekommt dem Bundesarbeitsministerium lediglich knapp die Hälfte Tariflohn, wie die Deutsche Presse-Agentur unlängst berichtete.

Erklärtes Ziel der großen Koalition ist es, eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte auf den Weg zu bringen. Dies sieht die Pflegereform vor, die Union und SPD anschieben wollen. Dieses Vorhaben soll 2022 offenbar durch eine entsprechende Anhebung des Beitragssatzes zur Pflegeversicherung für Kinderlose finanziert werden. Das geht aus einem Bericht des Nachrichtensenders n-tv hervor. Demnach sollen Bürger ohne Kinder künftig einen höheren Pflegebeitrag zahlen.

Höherer Lohn für Pflegekräfte: Kinderlose sollen künftig mehr zahlen

Ermöglicht werden soll die Pflegereform durch eine Anhebung des Beitragssatzes zur Pflegeversicherung für Kinderlose um 0,1 Punkte auf 3,4 Prozent des Bruttolohns - sowie einen Zuschuss des Bundes von jährlich einer Milliarde Euro. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte n-tv zufolge zuletzt einen Zuschuss von 2,6 Milliarden Euro gefordert.

Nach jetzigem Stand soll der Entschluss am kommenden Mittwoch (2. Juni 2021) vom Kabinett gebilligt werden. Weil es sich dem Bericht zufolge formell um Änderungen an einem Gesetzentwurf handelt, der dem Bundestag bereits vorliegt, kann das Parlament die Pflegereform im kommenden Monat beschließen - und damit noch vor der politischen Sommerpause.

Um Pflegebedürftige in finanzieller Hinsicht zu entlasten, soll deren Eigenanteil an den Pflegekosten in Zulunft begrenzt werden.

"Bezahlbare Pflegeleistungen bei gleichzeitig fairen Löhnen" gefordert

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sagte Anfang Mai, Spahn dürfe bei der Reform nicht noch mehr Zeit verlieren. Dies geht aus einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur hervor. "Bezahlbare Pflegeleistungen bei gleichzeitig fairen Löhnen sind jetzt gefordert."

Indessen steht ab 2022 eine Rentenerhöhung an. Grund ist eine Änderung der Rentenformel. Viele Menschen dürfen sich deshalb auf mehr Geld im Ruhestand freuen.