Härtere Strafen: Kindesmissbrauch soll lebenslang in Führungszeugnis

Er forderte die Ministerpräsidenten auf, "sich selbst zum obersten Kinderschützer ihres Landes" zu erklären. Alle Bundesländer sollten zudem einen Missbrauchsbeauftragten ernennen und einen ressortübergreifenden Plan zur Bekämpfung von sexueller Gewalt gegen Kinder erstellen und umsetzen.

In einem Brief an alle Parteien forderte der Beauftragte, das Thema Missbrauch stark in ihren künftigen Wahlprogrammen zu verankern. "Der Kampf gegen sexuellen Missbrauch sollte als nationale Daueraufgabe benannt und in jedem Wahlprogramm ein Schwerpunktthema sein, egal ob es um eine Bundestags- oder Landtagswahl geht."