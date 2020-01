Das Thema Altersarmut ist in Deutschland aktueller denn je: Beinahe jeder fünfte Rentner ist betroffen und hat mit Geldproblemen zu kämpfen. Hinsichtlich der Politik gibt es keine ambitionierten Verbesserungspläne, die weder eine kurzfristige noch langfristige Lösung darstellen. Die Bürger sind unzufrieden.

Aus diesem Grund wurde vor Kurzem eine neue Bewegung ins Leben gerufen: "Fridays gegen Altersarmut" (FgA).

"Fridays gegen Altersarmut": Die Anhängerzahlen steigen

Ende September 2019 trat die Gruppierung erstmals in den Sozialen Netzwerken, wie Facebook, Instagram oder Twitter in Erscheinung. Ziel der Bewegung ist es, so viele Menschen wie möglich auf das Thema Altersarmut aufmerksam zu machen. Die Gruppe gewann seitdem immer mehr an Popularität und die Zahlen der Anhänger in den Sozialen Medien wachsen nach wie vor. Im November 2019 fasste die Bewegung etwa 33.400 Mitglieder auf Facebook. Über den Jahreswechsel konnte diese Zahl beinahe verzehnfacht werden (307.700 Mitglieder, Stand 17. Januar 2020).