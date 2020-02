Frauen in der Politik: Bei den Kommunalwahlen könnte der Anteil noch weiter sinken

2031 Bürgermeisterposten gibt es in Bayern, nur 183 davon werden derzeit von Frauen besetzt. Das sind exakt neun Prozent, wie aus den Daten des Statistischen Landesamtes hervorgeht. Ziemlich wenig also, schließlich leben im Freistaat sogar mehr Frauen als Männer.

Und der Anteil der Frauen in der Kommunalpolitik könnte bei den anstehenden Wahlen am 15. März noch weiter zurückgehen. Denn der Ton ist rauer geworden, persönliche Angriffe auf Mandatsträger nehmen zu. Frauen stehen dabei ganz besonders in der Schusslinie - und fragen sich deshalb umso mehr, warum sie sich ein politisches Amt überhaupt antun sollten.