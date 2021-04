Bundeskanzlerin Angela Merkel soll mit Astrazeneca gegen das Coronavirus geimpft werden. Das will die Welt am Donnerstag erfahren haben. Da Merkel über 60 Jahre alt ist, falle sie sowieso in die Gruppe derjenigen, die mit diesem Impfstoff geschützt werden sollen.

Regierungssprecher Steffen Seibert hatte vor einigen Tagen angekündigt, dass die Bundeskanzlerin in Kürze ihre Impfung erhalten wolle. Das Vakzin war damals noch nicht bekannt. Offiziell wurde diese Information aber noch nicht bestätigt.

Bundeskanzlerin Merkel wird mit Astrazeneca geimpft

Das Image des Impfstoffes von Astrazeneca ist stark angekratzt. Vereinzelt waren Fälle von Thrombosen in Kombination mit Thrombozytopenien bei Geimpften aufgetreten. Seit dem 1. April empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) den Impfstoff von Astrazeneca nur noch für Menschen über 60 Jahren. Die Impfung mit dem Vakzin hatte auch bei einer Lehrerin aus Bamberg einen "bitteren Nachgeschmack" hinterlassen.