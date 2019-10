Frankfurt am Main vor 1 Stunde

Rente

Erst mit knapp 70 in den Ruhestand? Bundesbank regt höheres Renteneintrittsalter an

Nach Einschätzung der Bundesbank werden Arbeitnehmer in Deutschland in Zukunft erst mit fast 70 Jahren in den Ruhestand gehen können. Als Grund nennen die Ökonomen die steigende Lebenserwartung der Menschen.