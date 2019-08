Nach der Kommunalwahl in Brandenburg am 26. Mai 2019 hat die Staatsanwaltschaft Potsdam Ermittlungen aufgenommen. Ein junger Wahlhelfer soll in einem Wahllokal (Kreis Oder-Spree) AfD-Stimmen den Grünen zugeschlagen haben. Das ergaben Recherchen des Tagesspiegels. Demnach habe er bei der Wahl der Stadtverordnetenversammlung das Ergebnis manipuliert. Eine Kontrolle habe es nicht gegeben.

Motiv hinter Wahlfälschung: linke Überzeugungen

Gegenüber der Zeitung gestand der junge Mann die Tat und erklärte, dass er aus einem spontanen Impuls heraus gehandelt habe. "Dann habe ich einfach ein paar blaue Stimmen grün gemacht", sagte er der Zeitung. Dahinter steckten seine politischen Überzeugungen: "Mein Herz schlägt links."

Wie viele Stimmen genau gefälscht wurden, ist unklar. Der Wahlhelfer spricht von "mindestens 50". Für die Tat könnte der junge Mann im Gefängnis landen. Wahlfälschung kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft werden.