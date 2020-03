Ministerpräsidentenwahl in Thüringen: Ramelow fällt im ersten Wahlgang durch

Thüringer Landtag wählt neuen Ministerpräsidenten

Bodo Ramelow (Linke) tritt erneut zur Wahl an

Björn Höcke (AfD) als Herausforderer

In Thüringen ist am Mittwoch (4. März 2020) der Landtag zusammengekommen. Bei der Ministerpräsidentenwahl tritt der ehemalige thüringische Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) gegen den Fraktionschef der AfD, Björn Höcke, an.

Es ist nach der desaströsen Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich, bei der vor vier Wochen erstmals in Deutschland AfD-Stimmen den Ausschlag gaben, der zweite Versuch, die Thüringen-Krise zu beenden.

Update vom 04.03.2020, 15.05 Uhr: CDU weiterhin mit Stimmenthaltung

Die Thüringer CDU-Fraktion will sich nach eigenen Angaben auch beim zweiten und in einem möglichen dritten Wahlgang bei der Ministerpräsidentenwahl enthalten. "Wir bleiben bei unserer Linie", sagte Fraktionsvize Raymond Walk am Mittwoch nach dem ersten Durchgang im Landtag, bei dem der Linke-Politiker Bodo Ramelow durchfiel. Walk sagte: "Man kann sich nicht erpressen lassen von der AfD. Sie torpediert die Demokratie."

Die AfD-Fraktion entscheidet nach Angaben eines Abgeordneten, ob ihr Partei- und Fraktionschef Björn Höcke auch im zweiten Wahlgang antritt. Höcke hatte das offen gelassen. Die FDP-Faktion will sich nach Angaben eines Abgeordneten auch in zweiten Wahlgang nicht an der Stimmabgabe beteiligen. Sollte es zu einem dritten kommen, würde neu entschieden, sagte er.

Update vom 04.03.2020, 14.48 Uhr: Ramelow fällt im ersten Wahlgang durch

Bei der Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten ist der Linke-Politiker Bodo Ramelow im ersten Wahlgang durchgefallen. Der 64-Jährige verfehlte am Mittwoch (4. März 2020) bei der Abstimmung im Landtag in Erfurt die absolute Mehrheit ebenso wie sein AfD-Gegenkandidat, Fraktionschef Björn Höcke.

Auf Ramelow entfielen 42 Stimmen, Höcke bekam 22 Stimmen. Abgegeben wurden 85 gültige Stimmen bei 21 Enthaltungen. Ramelow kommt mit seinem rot-rot-grünem Lager auf insgesamt 42 der 90 Mandate. Die 4 anwesenden FDP-Abgeordneten stimmten nicht mit ab, eine Abgeordnete der Partei fehlte. Die AfD verfügt über 22 Mandate, die CDU über 21.

Auch beim zweiten Wahlgang ist die absolute Mehrheit - also 46 Stimmen - für einen Kandidaten nötig, im dritten und letzten Durchgang reicht eine einfache Mehrheit.

Nach der Abstimmung wurde die Sitzung auf Antrag der Linke-Fraktion für 30 Minuten bis kurz nach 15.00 Uhr unterbrochen.

Update vom 04.03.2020, 14.40 Uhr: Thüringer Landtag wählt neuen Ministerpräsidenten

In Thüringen ist am Mittwoch (4. März 2020) der Landtag zusammengekommen. Landtagspräsidentin Birgit Keller eröffnete die Sitzung, in der ein neuer Ministerpräsident gewählt werden soll. Keller erinnerte eingangs an die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau mit zehn Todesopfern.

Sie sprach von einer Blutspur des Hasses, den Rechtsextremisten durchs Land ziehen - das sei "eine Schande für unsere Gesellschaft". Die Abgeordneten erhoben sich in Gedenken an die Opfer von ihren Sitzen.

Weiter gab Keller bekannt, dass die FDP-Abgeordnete Ute Bergner bei der Sitzung fehlt.

Bei der Ministerpräsidentenwahl tritt der Linke-Politiker Bodo Ramelow (Linke) gegen den Fraktionschef der AfD, Björn Höcke, an.

Es ist nach der desaströsen Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich, bei der vor vier Wochen erstmals in Deutschland AfD-Stimmen den Ausschlag gaben, der zweite Versuch, die Thüringen-Krise zu beenden.

Erstmeldung vom 04.03.2020, 14.30 Uhr: Ramelow will keine CDU-Stimmen

Überraschende Wendung vor der geplanten Ministerpräsidentenwahl in Thüringen: Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow will sich nicht mit Stimmen der CDU-Fraktion im ersten Wahlgang zum Regierungschef wählen lassen.

"Heute ist kein Tag der Prinzipienreiterei. Ich werde die CDUler heute um konsequente Stimmenthaltung bitten", sagte Ramelow. Ein CDU-Bundesparteitagsbeschluss verbietet den Christdemokraten eigentlich jede Zusammenarbeit mit der Linken und mit der AfD. Neben Ramelow tritt der AfD-Fraktionschef Björn Höcke an.