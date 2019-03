Schweinehaut-Attacke auf CDU-Büro in Thüringen: Unbekannte haben am Freitag (15. März 2019) blutige Schweinehaut im Bürogebäude der CDU-Geschäftsstelle Eisenach (Thüringen) verteilt. Laut Welt am Sonntag hat der Kreisvorstand der CDU Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Polizei selbst spricht von einer "Geschmacklosigkeit".

Der Landtagsabgeordnete Raymond Walk (CDU) nannte die Aktion ein "Symbol der Missachtung und der Herabwürdigung". Die Tat sei der offensichtliche Versuch einer Einschüchterung und Drohung, so der 56-jährige Generalsekretär gegenüber der Welt.

Schweinehaut-Attacke: Wer steckt dahinter?

Am Samstag (16. März 2019) findet in Eisenach eine Demo der Antifa statt. Der CDU-Politiker geht nicht von einem Zufall aus, sondern setzt die blutige Schweinehaut im Treppenhaus in Zusammenhang mit der Demonstration, bei der Links- sowie Rechtsextreme aufeinander treffen. Seine Theorie eröffnete Walk der Thüringer Allgemeinen.

Einen ähnlichen Fall gab es 2018 in Chemnitz: Damals wurden Schweineköpfe vor ein jüdisches Restaurant in der Innenstadt gelegt. Damals steckten Neonazis dahinter.

