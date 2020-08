Fällt die Faschingssaison im Jahr 2020 aus? Die neuesten Details der Pläne Jens Spahns lassen das vermuten. Der Bundesgesundheitsminister hat in einer Telefon-Konferenz am Dienstag (18. August 2020) für eine bundesweite Absage der "fünften Jahreszeit" plädiert. Das berichtet die Rheinische Post unter Berufung auf Teilnehmerkreise.

"Ich war selbst Kinderprinz und komme aus einer Karnevalshochburg. Ich weiß also, wie wichtig Karneval für viele Millionen Deutsche ist. Aber: Ich kann mir Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen. Das ist bitter, aber so ist es", soll Spahn (CDU) in der Konferenz gesagt haben.

Zahlreiche Faschingsvereine stehen aufgrund der Corona-Krise finanziell unter Druck und fordern eine baldige Entscheidung in der Frage. Die Feierlichkeiten erfordern in der Regel monatelange Vorbereitungen.

