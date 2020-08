Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat Zweifel bekundet, ob Karneval, Fasching und Fastnacht wegen des Coronavirus in der kommenden Saison stattfinden können. Der Fastnachtverband Franken mit Sitz in Veitshöchheim hat sich gegen eine Komplettabsage ausgesprochen.

Update vom 20.08.2020: Fastnachtverband Franken ist gegen Fasching-Absage

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist skeptisch, ob Karneval, Fasching und Co. wegen des Coronavirus im kommenden Winter stattfinden können.

Marco Anderlik, Präsident des Fastnachtverbands Franken, hofft indes, dass die anstehende Saison nicht vollständig ins Wasser fällt. "Ich glaube, dass die Karnevalstreibenden und Brauchtumsgesellschaften sehr innovativ und flexibel an einer Umsetzung der kommenden Kampagne arbeiten werden", sagte Anderlik dem Bayerischen Rundfunk (BR).

So machten sich zahlreiche Vereine in Franken derzeit Gedanken, wie sie die Faschingssaison trotz der Pandemie angehen könnten. Der Präsident des Fastnachtverbands Franken kann sich diesbezüglich verschiedene Lösungen vorstellen. Denbar seien etwa Prunksitzungen mit weniger Besuchern, ausreichenden Sicherheitsabständen und guter Belüftung. Voraussetzung hierfür sei jedoch, dass dies das Infektionsgeschehen dann auch zulasse. "Dass Gesundheitsschutz über allem steht, braucht man nicht diskutieren", betonte Anderlik.

In der Praxis könnten Veranstaltungen mit weniger Gästen die Faschingsvereine gleichwohl Probleme bereiten. "Dass es wirtschaftliche Einbrüche für unsere Vereine gibt, das ist nicht von der Hand zu weisen", sagte Anderlik gegenüber dem BR.

Die Kitzinger Karnevalsgesellschaft etwa geht davon aus, dass sie sämtliche Veranstaltungen absagen muss, weil das finanzielle Risiko zu groß sei.

In Karlstadt sieht es ähnlich aus. Dort ist der Faschingsumzug, der zweitgrößte in Unterfranken, bereits gestrichen worden. Auch Prunksitzungen finden nicht statt.

Die "Schwarze Elf" in Schweinfurt rechnete zuletzt ebenfalls mit einer Absage ihrer Sitzungen. Diese ließen sich aufgrund der aktuell geltenden Hygienevorschriften nicht durchführen.

"Es wird uns ein Teil unserer Heimatidentität fehlen", vermutet Marci Anderlik vom Fastnachtverband Franken, sollte die bevorstehende Faschingssaison komplett dem Coronavirus zum Opfer fallen.

Erstmeldung vom 18.08.2020: Corona-Aus für Fasching: Spahn will Narrensaison ausfallen lassen

Fällt die Faschingssaison 2020/21 aus? Die neuesten Details der Pläne Jens Spahns lassen das vermuten. Der Bundesgesundheitsminister hat in einer Telefon-Konferenz am Dienstag (18. August 2020) für eine bundesweite Absage der "fünften Jahreszeit" plädiert. Das berichtet die Rheinische Post unter Berufung auf Teilnehmerkreise.

"Ich war selbst Kinderprinz und komme aus einer Karnevalshochburg. Ich weiß also, wie wichtig Karneval für viele Millionen Deutsche ist. Aber: Ich kann mir Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen. Das ist bitter, aber so ist es", soll Spahn (CDU) in der Konferenz gesagt haben.

Zahlreiche Faschingsvereine stehen aufgrund der Corona-Krise finanziell unter Druck und fordern eine baldige Entscheidung in der Frage. Die Feierlichkeiten erfordern in der Regel monatelange Vorbereitungen.

