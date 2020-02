CDU-Spitze: Laschet und Spahn kandidieren gemeinsam

Armin Laschet und Jens Spahn treten gemeinsam für CDU-Spitze an: Wie am Dienstagmorgen (25. Februar 2020) bekannt wurde, bewerben sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als Team für die CDU-Spitze. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen.

CDU: Laschet will Parteivorsitz, Spahn als Stellvertreter

Armin Laschet bewirbt sich demnach auf den CDU-Vorsitz. Jens Spahn würde im Fall einer Laschet-Wahl sein Stellvertreter werden. Konkurrent Friedrich Merz will sich im Laufe des Vormittags zu seinen Kandidaturplänen äußern. Im ZDF bewertete Merz das Rennen um den CDU-Vorsitz: Es sei positiv, dass nun weitere Bewerber ihren Hut in den Ring würfen. Bei einem Auftritt in Mecklenburg-Vorpommern sagte Merz am Montagabend, dass er "einen Beitrag leisten" wolle. Mehr in Kürze auf inFranken.de.

tu