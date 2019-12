Bundestag verschärft Waffenrecht: Das ändert sich für Jäger und Sportschützen

Bundestag beschließt Verschärfung des Waffenrechts

Erweitertes Waffenregister soll Rückverfolgbarkeit erleichtern

Neue Meldepflicht für Waffenhersteller und -händler

Proteste von Jägern, Schützen und Waffensammlern im Vorfeld

Neuer Nachweis für Jäger und Sportschützen zukünftig Pflicht

Der Deutsche Bundestag hat das Waffenrecht verschärft. Das lange Zeit umstrittene Gesetz, das am Freitag (13. Dezember 2019) mit den Stimmen von Union und SPD verabschiedet worden ist, sieht einen Ausbau des nationalen Waffenregisters vor, um die Rückverfolgbarkeit sämtlicher Schusswaffen zu erleichtern. Dies berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Waffenrecht: Bundestag beschließt schärfere Regeln

Die lange umstrittene Neuregelung sieht unter anderem eine Überprüfung von Waffenbesitzern durch den Verfassungsschutz vor. Um die Rückverfolgung einfacher zu gestalten, werden auch neue Meldepflichten für Waffenhersteller und Waffenhändler eingeführt. Zudem wird die Größe von Magazinen bei bestimmten Schusswaffen begrenzt, um deren Nutzung für Terroranschläge zu erschweren.

Nach Protesten der Verbände von Schützen und Jägern waren einige Regelungen weniger streng formuliert worden. FDP und AfD votierten gegen die Pläne von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Grüne und Linke enthielten sich.

CDU-Innenexperte: Neues Waffenrecht bringt mehr Sicherheit

Der CDU-Innenexperte Mathias Middelberg hatte die Reform des Waffenrechts im Vorfeld als gute Lösung bezeichnet. "Das neue Waffenrecht bringt mehr Sicherheit für die Bürger. Zugleich vermeiden wir übermäßige Bürokratie für Jäger und Sportschützen", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion der Deutschen Presse-Agentur vor der Abstimmung im Bundestag.

Vor allem diese Regelabfrage beim Verfassungsschutz werde für mehr Sicherheit sorgen, sagte Middelberg. "Damit verhindern wir, dass Waffen in die Hände von Extremisten geraten. Daneben begrenzen wir Magazingrößen und erweitern die Möglichkeit der Länder, Waffen- und Messerverbotszonen einzurichten."

Neuregelung für Jäger und Sportschützen - Proteste im Vorfeld

Jäger und Sportschützen sollen, wenn sie erstmals eine Erlaubnis für den Waffenbesitz erhalten haben, künftig nach fünf und noch einmal nach zehn Jahren nachweisen müssen, dass ihr "Bedürfnis" fortbesteht. Danach genügt der Nachweis, dass der Schütze Mitglied in einem Schießsportverein ist. "Zudem wird bei den Schießnachweisen nicht auf jede einzelne Waffe, sondern nur noch auf die Waffengattungen Kurz- oder Langwaffe abgestellt", erläuterte Middelberg.