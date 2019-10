Bundestag spricht über geplante Impfpflicht - Kinderärzte unterstützen Pläne fordern aber mehr

Die Kinderärzte unterstützen die geplante Impflicht gegen Masern in Kitas und Schulen, werben aber auch für weitere Maßnahmen. "Alle Kinder sollten gegen Masern geimpft werden, weil das ihr Leben schützt", sagte Hans-Iko Huppertz, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, der Deutschen Presse-Agentur. "Dass künftig ein gewisser Zwang da ist, ist sicherlich gerechtfertigt." Auch der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, begrüßte die Impfpflicht. "Das ist ein ganz wichtiges Werkzeug, um die Masern endlich auszurotten", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ/Freitag).

Impfpflicht gegen Masern: Neben Kindern gilt diese auch für Personal

Der Bundestag berät am Freitag (18. Oktober) erstmals über entsprechende Pläne von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Ab März 2020 müssen Eltern demnach vor Aufnahme ihrer Kinder in Kitas oder Schulen nachweisen, dass diese geimpft sind. Die Pflicht soll auch für Personal in Kitas und Schulen sowie für Beschäftigte in medizischen Einrichtungen kommen. Bei Verstößen sollen Bußgelder bis zu 2500 Euro drohen.