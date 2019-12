Nach dem Bundestag hat auch der Bundesrat dem Kompromiss von Bund und Ländern zum Klimapaket zugestimmt. Durch die Steigerung der Kosten für den Kohlenstoffdioxid-Ausstoß müssen Verbraucher in einigen Bereichen tiefer in den Geldbeutel greifen. Was genau für Kosten auf Sie zukommen, erklären wir hier.

Grundprinzip: Wer klimaschädliches CO2 ausstößt, der muss dafür bezahlen

Die CO2-Preise sollen in den kommenden Jahren steigen. Vom Jahr 2021 an wird der Preis für eine Tonne CO2 schrittweise erhöht. So wird der Preis von 25 Euro bis zu 55 Euro im Jahr 2025 steigen. Mit dieser "Bestrafung" will die Bundesregierung die Bürger hin zu klimafreundlichen Alternativen bewegen. Dafür soll es zusätzlich Vergünstigungen geben.

Benzinpreise steigen: Diesel und Benzin werden jährlich 7,5 Prozent teurer

Ab 2021 steigen die Benzinpreise für Verbrennungsmotoren. Diesel und Benzin werden jährlich um 7,5 Prozent teuerer. Das liegt auch an den steigenden Preisen für Kohlenstoffdioxid. Wie beim CO2-Preis erfolgt die Preissteigerung bis zum Jahr 2025. Benzin könnte dann rechnerisch über 16 Cent mehr kosten.

Pendler, die weiter als 20 Kilometer in die Arbeit unterwegs sind, werden entlastet. Im ersten Schritt soll es ab dem 21. Kilometer fünf Cent mehr geben. Danach wird um weitere drei Prozent erhöht. 38 Cent bekommt man dann insgesamt ab dem 21. Kilometer. Bahnfahrer, die weite Strecken damit zurücklegen, sollen dafür zehn Prozent weniger für ein Ticket bezahlen, schreibt die Deutsche Presse-Agentur.