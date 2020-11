FFP2-Masken für gefährdete Personen - das sind die Pläne der Bundesregierung: Besonders gefährdete Personen wie Alte und Kranke sollen nach dem Willen des Bundes zum Schutz vor dem Coronavirus von Dezember an vergünstigte FFP2-Masken erhalten.

Der Bund plane dies, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur am vorliegenden Entwurf der Beschlussvorlage des Bundes für die Video-Konferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am Montag.

FFP2-Masken: So viele Masken sollen Gefährdete bekommen

Demnach soll, um das Risiko einer Infektion zu reduzieren, der Bund für diese Bevölkerungsgruppe die Abgabe von jeweils 15 FFP2-Masken gegen eine geringe Eigenbeteiligung ermöglichen. Rechnerisch ergebe das eine Maske pro Winterwoche, die Kosten übernehme der Bund.

