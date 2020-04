8 drängende Fragen zur Corona-Pandemie: So haben Sie abgestimmt

Die Corona-Krise bietet viel Raum für Diskussionen. Während einige Menschen Angst haben, sich mit dem Virus zu infizieren und froh sind über die Entscheidungen der Politik, ärgern sich andere und finden die Beschränkungen überzogen.

Am 17. April haben wir Ihnen acht Fragen zwischen Vergangenheit und Zukunft in Zeiten von Corona gestellt. Dabei konnten Sie zwischen den Antwortmöglichkeiten Ja, Nein und teils/teils wählen.

Die Auswertung: Bei vielen Themen rund um Corona herrscht Uneinigkeit

Sowohl bei der Frage, ob man Angst habe, sich mit Corona anzustecken, als auch bei "Leiden Sie unter den aktuellen Ausgangsbeschränkungen?" waren die Ergebnisse relativ ausgeglichen.

Und obwohl ein Leidensdruck bei vielen da zu sein scheint, sind über die Hälfte der Befragten dafür, dass die Einschränkungen noch nicht gelockert werden.

Hätte die Corona-Krise verhindert werden können? Mehr als die Hälfte sagt "Nein". 11 Prozent sind sich unsicher. Anders sieht es bei der Frage "Hat die Politik in den letzten Jahren zu wenig vorgesorgt?" aus. Nur ein Viertel kann diese Frage mit einem klarem "Nein" beantworten. 63 Prozent sind hier von der Politik enttäuscht.



Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist von Anfang an seinen eigenen Weg in der Corona-Krise gegangen. Früher als die anderen Bundesländer führte er in Bayern die Ausgangsbeschränkungen ein. Bis zum 19. April durften sich Menschen nicht mit Personen aus anderen Haushalten treffen. Viele bejubelten seine Entscheidungen - für andere wirkte Söders Alleingang schon wie Wahlkampf-Propaganda. Insgesamt haben fast zwei Drittel dafür abgestimmt, dass Markus Söder während der Corona-Krise richtig gehandelt hat. Aber knapp mehr als ein Viertel findet, dass Söder keinen guten Job gemacht hat.

Eindeutiges Ergebnis: Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen

Die Pandemie ist nicht nur eine psychische Belastung. Auch finanziell ist es gerade für Selbstständige sehr kritisch. Und auch beim DAX sah man die Auswirkungen von Corona. Bei der Frage "Machen Sie sich Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise?" ist das eindeutigste Ergebnis der Umfrage zu sehen. 68 Prozent haben für "Ja" abgestimmt.

Noch ist kein Ende der Corona-Krise in Sicht. Am 15. April wurde verkündet, dass die Minister und die Kanzlerin alle 14 Tage über neue Maßnahmen sprechen werden, um sie an die aktuelle Situation und Entwicklung anzupassen.