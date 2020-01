In der polnischen Gemeinde Nowy Dwór Mazowiecki hat eine Frau stark alkoholisiert entbunden. Bei ihrem Baby stellten die Ärzte einem Bericht von Welt.de zufolge denselben Alkoholpegel wie bei der Mutter fest - er lag bei über drei Promille.

Mutter und Baby stark alkoholisiert

Am 23. Dezember soll die 44-jährige Frau für die Geburt in ein Krankenhaus gekommen sein und auf natürliche Weise entbunden haben. Allerdings sei die Geburt bereits in der 28. Schwangerschaftswoche gewesen und nicht wie geplant in der 40. Die Mutter hatte bei Eintreffen im Krankenhaus einen Promillewert von 3,2, der nach der Geburt auch bei ihrem Kind nachgewiesen wurde.