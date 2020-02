Pferde als Fahrzeuge: Mann wird wegen Telefonieren beim Reiten verurteilt

Wenn beim nächsten Ausritt auf der Straße das Handy klingelt, dann sollte man es klingeln lassen. Oder aber, man hat (aus unerfindlichen Gründen) eine Freisprechanlage für sein Pferd zur Verfügung.

Das musste ein Mann aus Australien jetzt auch lernen. Der Mann bekannte sich der Benutzung eines Mobiltelefons beim Reiten schuldig. Denn das telefonieren beim Reiten sei genauso zu ahnden wie etwa der Gebrauch des Mobiltelefons beim Autofahren. Das berichtete das Magazin Mudgeeguardian.

Pferde gelten als Fahrzeuge

Diese Regelung gilt auch in Deutschland. Laut der Straßenverkehrsordnung (StVO) gelten Tiere die am Straßenverkehr teilnehmen können auch als Fahrzeuge. Aus diesem Grund ist es Vorschrift den rechten Fahrbahnrand zu benutzen. Tiere die den Straßenverkehr gefährden könnten, sind gänzlich verboten. Unter einer Ausnahme: Werden die Tiere von Personen begleitet, die sie im Fall der Fälle beruhigen können, ist eine Teilnahme am Straßenverkehr gestattet.

Polizist weist Richter darauf hin, dass "Fahrzeug" "Pferd" bedeutet

Der Australische Richter David Day staunte jedenfalls nicht schlecht, als der Polizist ihm erklärte "Ich weiß nicht ob das aus der Anklageschrift hervor geht. Aber das Fahrzeug ist ein Pferd."

Er erklärte in seinem Plädoyer: "Nach den Straßenverkehrsregeln ist ein Pferd ein Fahrzeug... und er hatte keine am Pferd angebrachte Freisprecheinrichtung."