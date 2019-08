Online-Banking, Asylrecht und ein neues iPhone: Das ändert sich ab September 2019

Im September 2019 stehen wieder einige Änderungen bevor: Ab dem 14. September wird beim Onlinebanking EU-weit das TAN-Verfahren umgestellt. Grund dafür: Die Zweite Europäische Zahlungsdienstrichtlinie (PSD2). Sie soll nicht nur den Wettbewerb im Finanzsektor ankurbeln, sondern auch für mehr Sicherheit sorgen.

Das ändert sich ab September 2019 beim Online Banking

Zum einen ist der iTan betroffen, wie heise berichtet. Und zwar die klassische iTan-Liste auf Papier, die bequem Zuhause in einer Schreibtischschublade liegt. Bislang bestand ein Sicherheitsproblem darin, dass sie nicht automatisch aus den Überweisungsdaten generierbar und bis zur Abfrage zeitlich unbegrenzt gültig ist. Das macht die iTan besonders bei Phishingangriffen verwundbar. Die iTan ist deshalb ab dem 14. September europaweit verboten.

Beim elektronischen Bezahlvorgang ändert sich durch die PSD2 einiges für Kunden. Zum Beispiel ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für einige Zahlarten neuerdings Pflicht. Das heißt vereinfacht: Es genügt nicht, sich beim Online-Banking mit einem einzigen Passwort anzumelden. Zusätzlich muss bei einer Transaktion beispielsweise ein PIN eingegeben werden - das Sicherheitsfeature ist verpflichtend.

Für alle, die sich zu diesem Thema noch näher informieren möchten, haben wir alle wichtigen Informationen in einem Überblick zusammengefasst.

SMS-Tan: Wird sie abgeschafft?

Einige Banken schaffen mit den neuen Änderungen auch gleich den TAN per SMS ab. Allerdings bisher nur in bestimmten Regionen. Informieren Sie sich bei Ihrer Bank, ob das SMS Tan-Verfahren weiter bestehen bleibt, damit Sie die Online-Banking-Dienste wie gewohnt in Zukunft nutzen können.

Aldi macht Plastiktüten für Obst und Gemüse kostenpflichtig

Die Supermarktkette Aldi verlangt ab 01. September einen Cent pro Plastiktüte für Obst und Gemüse. Damit reagiert Aldi auf die Kritik über den hohen Plastikverbrauch in Supermärkten. Verbraucher- und Umweltschützer sind mit der Maßnahme allerdings noch nicht zufrieden. Sie kritisieren, dass der eine Cent seine abschreckende Wirkung verfehlen könnte. Sie fordern einen höheren Preis, um den Verbrauch von Plastiktüten in Supermärkten weiter zu reduzieren.

Neue Regelung für Asylbewerber-Leistungen

Ab September ändern sich auch die Leistungen, die Asylbewerber in Deutschland erhalten. Das gesetzt tritt ab dem 1. September in Kraft.

Wie die Bundesregierung mitteilt, werden Kosten für Strom und Wohnungsinstandhaltung aus den Geldleistungen künftig ausgeschlossen. Stattdessen wird der Bedarf als Sachleistung erbracht. "Damit sinken die Geldleistungssätze - materiell werden die Leistungen jedoch voll erbracht."

Zehn Euro weniger erhalten künftig Alleinstehende, die nicht in einer Sammelunterkunft leben - 344 Euro statt 354 Euro pro Monat. Zudem wird für Erwachsene, die in einer Sammelunterkunft leben, eine neue, niedrigere Bedarfsstufe eingeführt. Sie erhalten dann 310 Euro monatlich. " Hintergrund ist der Gedanke, dass beim Zusammenleben in der Gemeinschaft bestimmte Kosten nicht für jede Person in voller Höhe anfallen."

Für Kinder bis zu fünf Jahren ändert sich an den Geldleistungen nichts. Für die Altersgruppe zwischen sechs und 13 Jahren wird der Satz um 26 Euro erhöht, da die Bundesregierung in dieser Altersgruppe einen höheren Bedarf festgestellt hat.

Neu ist zudem, dass Asylbewerber und Geduldete auch nach ihrem 15. Aufenthaltsmonat noch Leistungen beziehen können, wenn sie eine Berufsausbildung oder ein Studium absolvieren. Das war bislang nicht möglich, weswegen viele eine Ausbildung aus finaziellen Gründen abbrachen. Das möchte die Bundesregierung künftig verhindern.

Apple bringt neues iPhone auf den Markt

Vorstellung am 1. September

laut Gerüchten kommt ein Objektiv zur Kamera

Air-Pods Kopfhöhrer sollen drahtlos in ihrem Gehäuse auf der Rüchseite des iPhones aufladbar sein

iPad soll einen größeren Bildschirm bekommen

Apple-Watch soll aufgefrischt werden

Eine oft benutzte App auf dem Iphone ist WhatsApp. Doch Vorsicht, auch viele Betrüger treiben auf der Plattform ihr Unwesen.

WhatsApp-Betrug: So erkennt man die neue Fake-E-Mail

In einer täuschend echt aussehenden E-Mail werden Nutzer angeblich von WhatsApp aufgefordert, ein Jahresabonnement zu verlängern. Bezahlen sollen sie über ihre Kreditkarte. Aber aufgepasst - dahinter steckt eine Betrugsmasche.