Zwei Schwerverletzte durch Schüsse vor Wohnung - Mann schießt Gerichtsvollzieher an: Es war Freitagmorgen, kurz vor 9 Uhr, als ein Gerichtsvollzieher an einer Wohnung im hessischen Obertshausen klingelte. Als der Bewohner ihm die Tür öffnete, schoß er den Beamten an. Darüber berichtet die Polizei in ihrer Pressemitteilung und die Deutsche Presseagentur (dpa).

Obertshausen: Mann schießt auf Gerichtsvollzieher - drohte Zwangsräumung?

Wie die dpa berichtet, sind die genauen Hintergründe und das Motiv des Mannes laut Polizei noch Bestand der Ermittlungen. Was aber sicher ist: Bei Schussabgabe gegen 8.50 Uhr sind in der Maingaustraße in Hausen, einem Stadtteil der hessischen Stadt Obertshausen, zwei Personen schwer verletzt worden. Ein weiterer Mann erlitt ein Knalltrauma.