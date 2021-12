Tel Aviv vor 22 Minuten

Israelische Klinik beginnt Studie für vierte Corona-Impfung

In einer Klinik in Israel erhalten medizinische Mitarbeiter die vierte Impfung. Das Schiba-Krankenhaus will wissen, wie sich der Einfluss einer weiterern Dosis auf die Anzahl der Antikörper auswirkt.